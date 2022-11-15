Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

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Город

"Утро": общая протяженность дорожных пробок в Москве достигла 147 км

"Утро": общая протяженность дорожных пробок в Москве достигла 147 км

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В ЦОДД оценили дорожный трафик в 5 баллов. Общая протяженность пробок составила 147 километров.

В настоящее время затруднено движение в сторону ТТК по Каширскому шоссе от Пролетарского проспекта до Коломенского проезда. Там в районе Каширского путепровода водитель легкового автомобиля не справился с управлением и совершил наезд на ограждение в левой полосе. Протяженность затора растянулась на 2 километра.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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