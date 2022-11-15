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"Утро": московские пробки оценили в 3 балла

"Утро": московские пробки оценили в 3 балла

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Столичный трафик утром 15 ноября оценивается в 3 балла. Общая протяженность заторов составила 93 километра.

Заторы образовались на Волгоградском проспекте и Новорязанском шоссе по направлению в центр из-за неисправного автомобиля в третьей полосе сразу после пересечения с Ферганским проездом. Автомобиль уже покинул проезжую часть, но пробка сохраняется и оценивается в 6,5 километра.

На Варшавском шоссе также наблюдается замедление движения. Там сразу после пересечения с Новоданиловским проездом, по направлению к центру в третьей полосе произошло столкновение двух автомобилей. Участники ДТП также уже покинули проезжую часть, но сохраняется пробка в 1,5 километра.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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