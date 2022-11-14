"Утро": столичный трафик оценили в 5 баллов

В ЦОДД оценивают трафик на столичных дорогах в 5 баллов. Из-за продолжающихся работ по ремонту транспортной развязки в районе Новоегорьевского шоссе, затруднено движение на внутренней стороне МКАД от Рязанского проспекта до улицы Верхние поля. Длина затора достигла отметки в 6 километров. Преодоление этого участка займет 40 минут.

Также на 10-м километре автомагистрали на внешней стороне наблюдаются затруднения в движении при съезде с Новорязанского шоссе. Здесь водителям придется снизить скорость до 40 километров в час.

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