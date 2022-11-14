"Утро": в ЦОДД оценили движение в городе в 6 баллов

В ЦОДД оценили движение в городе в 6 баллов. Общая протяженность заторов составляет 149 километров.

На Рязанском проспекте затруднения наблюдаются по направлению в центр. Причиной стали работы по ремонту деформационных швов на Карачаровской эстакаде. Затор уже растянулся на 4 километра, время в пути составит около 40 минут.

Сложная ситуация в эти минуты и на внутренней стороне ТТК в районе Автозаводского моста. Здесь проводятся работы по капитальному ремонту мостового полотна, заняты первая и вторая полосы движения. Кроме того, в зоне проведения дорожных работ зафиксирован неисправный автомобиль, который еще сильнее осложняет движение на данном участке.

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