"Утро": загруженность столичных дорог оценивается в 6 баллов

Загруженность столичных дорог оценивается в 6 баллов, следует из данных ЦОДД. Постоять в заторе придется на Волоколамском шоссе, перед Тушинским тоннелем, двигаясь в сторону центра. Там скопилось много машин.

На путь до Третьего транспортного кольца придется потратить минут 20. На внешней стороне МКАД на севере водителям придется постоять в многокилометровом заторе от Долгопрудненского лесопарка до Ковокуркинского шоссе. Затруднения возникли из-за ДТП в левом ряду в районе Ленинградского шоссе.

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