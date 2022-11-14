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"Утро": загруженность столичных дорог оценивается в 6 баллов

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Загруженность столичных дорог оценивается в 6 баллов, следует из данных ЦОДД. Постоять в заторе придется на Волоколамском шоссе, перед Тушинским тоннелем, двигаясь в сторону центра. Там скопилось много машин.

На путь до Третьего транспортного кольца придется потратить минут 20. На внешней стороне МКАД на севере водителям придется постоять в многокилометровом заторе от Долгопрудненского лесопарка до Ковокуркинского шоссе. Затруднения возникли из-за ДТП в левом ряду в районе Ленинградского шоссе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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