"Утро": столичные пробки оценили в 4 балла

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В настоящий момент движение в городе оценивается в 4 балла. Длина заторов составляет 110 километров.

На МКАДе по-прежнему затруднения в движении наблюдаются на внутренней стороне на 14-м и внешней стороне на 68-м и 85-м километрах. На проспекте Мира перед Звездным бульваром произошло ДТП с участием экипажа скорой помощи в правом ряду. Затор там составляет 2 километра.

На Можайском шоссе в сторону центра движение затруднено от улицы Петра Алексеева, где длина затора составляет на текущий момент 2,5 километра.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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