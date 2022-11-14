"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 4 балла

В настоящий момент движение в городе рабочее и оценивается в 4 балла. Длина заторов составляет 110 километров.

На МКАДе традиционные заторы на 14-м и 68-м и 85-м километрах. На внешней стороне Третьего транспортного кольца образовался затор на Сущевском Валу из-за аварийного автомобиля, находящегося в правой полосе, напротив дома № 33. Пробка там составляет почти 2 километра.

И так традиционно непростая ситуация на шоссе Энтузиастов в сторону центра осложняется из-за ДТП в районе Авиамоторной улицы. Длина затора там составляет 3,5 километра.

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