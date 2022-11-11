"Утро": общая длина заторов в столице утром составила 105 километров

Специалисты ЦОДД оценили столичный трафик в 5 баллов. Общая длина заторов в Москве утром составила 105 километров.

Непростая ситуация ожидает водителей на 27-м километре МКАД, где из-за ДТП в правой полосе движение затруднено на три километра.

На внутренней стороне перед Савеловской эстакадой стоит неисправный автомобиль. Из-за него движение затруднено на три километра.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.