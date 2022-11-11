Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

09:45

Город

"Утро": общая длина заторов в столице утром составила 105 километров

"Утро": общая длина заторов в столице утром составила 105 километров

Праздничная елка появилась в столичном ГУМе

"Утро": затор образовался на Рязанском проспекте

"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 5 баллов

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

"Мой район. Обратная связь": благоустройство в районе Орехово-Борисово Северное

"Мой район. Обратная связь": пять детских площадок отремонтировали в Куркине

"Утро": специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 3 балла

Променад и спортивный кластер появились на набережной канала имени Москвы

"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 2 балла

Специалисты ЦОДД оценили столичный трафик в 5 баллов. Общая длина заторов в Москве утром составила 105 километров.

Непростая ситуация ожидает водителей на 27-м километре МКАД, где из-за ДТП в правой полосе движение затруднено на три километра.

На внутренней стороне перед Савеловской эстакадой стоит неисправный автомобиль. Из-за него движение затруднено на три километра.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Утро
городтранспортвидеоНикита ПименовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика