"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 5 баллов

В ЦОДД оценили московский трафик в 5 баллов, общая длина заторов составила 125 километров.

Сложности возникли от Киевского шоссе до Ленинского проспекта в направлении центра, там в районе улицы Академика Бакулева произошло столкновение двух автомобилей. Участники ДТП уже покинули проезжую часть, но затор еще сохраняется.

Сбросить скорость придется от Русаковской до Рижской эстакады из-за столкновения трех автомобилей. Участники ДТП покинули проезжую часть, но затор сохраняется.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.