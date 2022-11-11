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"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

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В ЦОДД загруженность московских дорог оценили в 4 балла. Водители стоят в заторе на Волгоградском проспекте от улицы Академика Скрябина до Люблинской улицы. Скорость машин на этом участке не превышает 10 километров в час.

Плотное движение зафиксировано на МКАД в обоих направлениях в районе 94-го километра. Несмотря на плотность потоков, скорость с обеих сторон остается максимально разрешенной.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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