"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

В ЦОДД загруженность московских дорог оценили в 4 балла. Водители стоят в заторе на Волгоградском проспекте от улицы Академика Скрябина до Люблинской улицы. Скорость машин на этом участке не превышает 10 километров в час.

Плотное движение зафиксировано на МКАД в обоих направлениях в районе 94-го километра. Несмотря на плотность потоков, скорость с обеих сторон остается максимально разрешенной.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.