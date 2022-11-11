"Утро": специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 3 балла

Специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 3 балла. Общая длина заторов в Москве составила 64 километра.

Сбросить скорость водителям придется на внутренней стороне МКАД от 77-го до 79-го километра из-за столкновения двух автомобилей. Затруднения возникли на МКАД до 14-го километра по причине проведения дорожных работ. В данный момент затруднение оценивается в шесть километров.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.