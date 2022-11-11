Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

07:45

Город

"Утро": специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 3 балла

"Утро": специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 3 балла

Променад и спортивный кластер появились на набережной канала имени Москвы

"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 2 балла

"Московский патруль": Собянин и Колокольцев открыли новый комплекс для спецподразделений

"Жизнь в большом городе": столичные медицинские изделия

Музей гаража особого назначения ФСО открыл выставку "Автомобиль и современное искусство"

Собянин и Колокольцев открыли новый комплекс для спецподразделений полиции в ЗАО Москвы

"Мой район. Навигатор": юбилей Останкинской телебашни отметили в Москве

Собянин и Колокольцев открыли новый комплекс для спецподразделений полиции в ЗАО

"The City. Идем": столичные арт-пространства

Специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 3 балла. Общая длина заторов в Москве составила 64 километра.

Сбросить скорость водителям придется на внутренней стороне МКАД от 77-го до 79-го километра из-за столкновения двух автомобилей. Затруднения возникли на МКАД до 14-го километра по причине проведения дорожных работ. В данный момент затруднение оценивается в шесть километров.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Утро
городтранспортвидеоНикита ПименовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика