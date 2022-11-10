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"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 2 балла

"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 2 балла

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В ЦОДД оценили московский трафик в 2 балла. Плотное движение зафиксировано на МКАД в обоих направлениях в районе 93-го километра. Несмотря на плотность потоков, скорость машин с обеих сторон остается максимально разрешенной на этом участке кольцевой.

На шоссе Энтузиастов из-за дорожных работ перед Авиамоторной улицей уплотнился поток в сторону центра. 20 минут потеряют водители на этом участке. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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