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10:45

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"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 4 балла

"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 4 балла

"Утро": столичный трафик в утренние часы составил 4 балла

"Утро": общая длина заторов в столице составила 131 километр

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В ЦОДД столичный утренний трафик оценили в 4 балла. Общая длина заторов составила 80 километров.

В центре есть затруднение на Дербеневской набережной при движении от Садового кольца в сторону ТТК. Там столкнулись два автомобиля, движение затруднено на один километр.

На 66-м километре МКАД произошло ДТП с участием двух автомобилей в правой полосе. Сильных затруднений в движении нет, но необходимо быть внимательнее на данном отрезке.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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