"Утро": общая длина заторов в столице составила 131 километр

Специалисты ЦОДД оценили столичный трафик в 5 баллов, общая длина заторов составила 131 километр.

На 27-м километре МКАД стоит неисправный автомобиль, за-за чего движение на участке затруднено на 1,5 километра. На 14-м километре МКАД зафиксированы самые сильные затруднения из-за дорожных работ. По внутренней стороне движение затруднено на восемь километров, по внешней – на шесть километров.

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