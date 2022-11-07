"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 5 баллов

Загруженность столичных дорог оценивается в 5 баллов, следует из данных ЦОДД. Из-за ДТП на улице Нижняя Масловка машины встали в затор на севере Третьего транспортного кольца от Рижской эстакады до Савеловской. 25 минут водители потеряют на этом участке.

Трудно въехать в город на Волгоградском проспекте. Плотный поток в направлении центра наблюдается, начиная от МКАД. Около часа придется автомобилистам добираться до центра.

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