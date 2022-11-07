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"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 2 балла

"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 2 балла

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В ЦОДД оценили московский трафик в 2 балла. Плотный поток зафиксирован от Волгоградского проспекта до улицы Верхние Поля. Скорость движения на данном участке оценивается около 20 километров в час.

На Рязанском проспекте водители притормаживают от улицы Паперника до Карачаровской эстакады из-за дорожных работ в районе дома № 39. Скорость машин там не превышает 15 километров в час. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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