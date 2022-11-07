"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 2 балла

В ЦОДД оценили московский трафик в 2 балла. Плотный поток зафиксирован от Волгоградского проспекта до улицы Верхние Поля. Скорость движения на данном участке оценивается около 20 километров в час.

На Рязанском проспекте водители притормаживают от улицы Паперника до Карачаровской эстакады из-за дорожных работ в районе дома № 39. Скорость машин там не превышает 15 километров в час. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.