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"Утро": общая длина заторов в столице составила 72 километра

"Утро": общая длина заторов в столице составила 72 километра

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Специалисты ЦОДД оценили столичный трафик в 4 балла, общая длина заторов составила 72 километра.

Не самая простая ситуация ожидает водителей на внешней стороне ТТК. На улице Нижняя Масловка столкнулись два легковых автомобиля, движение затруднено на пять километров.

На внешней стороне ТТК, сразу после выезда из Гагаринского тоннеля, произошло ДТП в правом и среднем ряду. Затор растянулся на 1,5 километра. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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