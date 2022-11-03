"Утро": плотный поток образовался на МКАД

Специалисты ЦОДД оценили московский трафик в 4 балла. На Рязанском проспекте водителям придется постоять в 3-километровом заторе при движении в сторону центра. От улицы Академика Скрябина до метро "Нижегородская" движение затруднено из-за ремонтных работ.

Традиционное утреннее затруднение зафиксировано на внутренней стороне МКАД, плотное движение – от Липецкой улицы до Варшавского шоссе. Преодоление данного участка займет 20 минут.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.