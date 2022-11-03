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"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 3 балла

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 3 балла

"Утро": специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 3 балла

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Загруженность столичных дорог оценивается в 3 балла, следует из данных ЦОДД. На внешней стороне Третьего транспортного кольца на улице Сущевский вал из-за ДТП затруднено движение на участке от Проспекта Мира до улицы Бутырская. Затор длиной в два километра можно преодолеть за 25 минут.

На севере МКАД водители будут вынуждены постоять в многокилометровом заторе от скоростной трассы М-11 до Пятницкого шоссе. Движение там ограничено из-за аварии в правом ряду, а также работами по ремонту дорожного полотна.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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