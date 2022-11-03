"Утро": специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 3 балла

Специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 3 балла. Общая длина заторов составила 69 километров.

Затруднения возникли от Ярославского шоссе до Северянинского путепровода, а также на шоссе Энтузиастов до улицы Авиамоторная. Низкие скорости автомобилей фиксируются и на МКАД. До 14-го километра автомагистрали образовался затор длиной восемь километров.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.