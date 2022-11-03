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"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 2 балла

"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 2 балла

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В ЦОДД оценили московский трафик в 2 балла. Автомобили скопились на Волгоградском проспекте за МКАД. Водители стоят до пересечения с Ташкентской улицей. Путь до станции метро "Текстильщики" займет 15 минут.

Затор в 4 километра образовался на севере МКАД. От Ленинградского до Путилковского шоссе затруднено движение из-за дорожно-ремонтных работ. На преодоление этого отрезка уйдет больше 20 минут. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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