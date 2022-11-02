"Утро": в ЦОДД оценили столичный утренний трафик в 4 балла

В ЦОДД столичный утренний трафик оценили в 4 балла. Общая длина заторов составила 76 километров.

На внешней стороне ТТК в районе Автозаводского моста из-за дорожных работ по капитальному ремонту мостового полотна образовался 3-километровый затор, который начинается от улицы Вавилова.

Еще одно нестандартное затруднение зафиксировано на внутренней стороне ТТК в районе Тульской эстакады. Там проводятся дорожные работы по капитальному ремонту мостового полотна. Движение затруднено на четыре километра. Затор начинается от Шарикоподшипниковской улицы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.