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10:45

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"Утро": в ЦОДД оценили столичный утренний трафик в 4 балла

"Утро": в ЦОДД оценили столичный утренний трафик в 4 балла

"Утро": столичный трафик в утренние часы составил 4 балла

"Утро": общая длина заторов в столице составила 90 километров

"Утро": плотный поток образовался на ТТК

"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 4 балла

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В ЦОДД столичный утренний трафик оценили в 4 балла. Общая длина заторов составила 76 километров.

На внешней стороне ТТК в районе Автозаводского моста из-за дорожных работ по капитальному ремонту мостового полотна образовался 3-километровый затор, который начинается от улицы Вавилова.

Еще одно нестандартное затруднение зафиксировано на внутренней стороне ТТК в районе Тульской эстакады. Там проводятся дорожные работы по капитальному ремонту мостового полотна. Движение затруднено на четыре километра. Затор начинается от Шарикоподшипниковской улицы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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