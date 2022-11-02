Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

09:45

Город

"Утро": общая длина заторов в столице составила 90 километров

"Утро": общая длина заторов в столице составила 90 километров

"Утро": плотный поток образовался на ТТК

"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 4 балла

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

Юбилейная всероссийская акция "Ночь искусств" пройдет в Москве 4 и 5 ноября

Москвичам рассказали, как изменится схема движения в городе в ближайшие дни

"Утро": специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 3 балла

"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 2 балла

"Мой район. Обратная связь": парк "Каскад Кировоградских прудов" благоустроили в Чертанове

"Мой район. Обратная связь": создание скейт-парка в Битцевском лесу

Специалисты ЦОДД оценили московский трафик в 4 балла, общая длина заторов составила 90 километров.

На внешней стороне 69-го километра МКАД произошло ДТП с участием грузового автомобиля. Затор уже растянулся на 12 километров и начинается от Дмитровского шоссе. На его преодоление водители потратят около 50 минут.

Еще одно нестандартное затруднение случилось на внутренней стороне Нижегородской эстакады. Там произошло ДТП, его участники перекрыли левый ряд. Движение затруднено на три километра. Затор начинается от шоссе Энтузиастов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Утро
городтранспортвидеоИван ЛозовойКристина Курума
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика