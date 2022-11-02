"Утро": общая длина заторов в столице составила 90 километров

Специалисты ЦОДД оценили московский трафик в 4 балла, общая длина заторов составила 90 километров.

На внешней стороне 69-го километра МКАД произошло ДТП с участием грузового автомобиля. Затор уже растянулся на 12 километров и начинается от Дмитровского шоссе. На его преодоление водители потратят около 50 минут.

Еще одно нестандартное затруднение случилось на внутренней стороне Нижегородской эстакады. Там произошло ДТП, его участники перекрыли левый ряд. Движение затруднено на три километра. Затор начинается от шоссе Энтузиастов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.