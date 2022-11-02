"Утро": плотный поток образовался на ТТК

Специалисты ЦОДД оценили столичный трафик в 4 балла. Затруднено движение на внешней стороне ТТК от Рижской эстакады до Ленинградского проспекта. Там водители могут потерять около 20 минут.

На внешней стороне МКАД серьезно затруднено движение на участке от Дмитровского шоссе до поворота на Волоколамское шоссе. Протяженность затора превышает 10 километров. Средняя скорость потока составляет не более 20 километров в час.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.