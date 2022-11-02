"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

Загруженность столичных дорог в ЦОДД оценили в 4 балла. На внутренней стороне МКАД от улицы Липецкая до Варшавского шоссе водителям придется постоять в заторе. Движение осложняется дорожными работами в левом ряду. Преодоление 6-километрового отрезка займет более 30 минут.

Очень плотно в данный момент автомобилисты едут на Ярославском шоссе в сторону центра. Затор растянулся от МКАД до Северо-Восточной хорды. Скорость движения не выше 25 километров в час. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.