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"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

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Загруженность столичных дорог в ЦОДД оценили в 4 балла. На внутренней стороне МКАД от улицы Липецкая до Варшавского шоссе водителям придется постоять в заторе. Движение осложняется дорожными работами в левом ряду. Преодоление 6-километрового отрезка займет более 30 минут.

Очень плотно в данный момент автомобилисты едут на Ярославском шоссе в сторону центра. Затор растянулся от МКАД до Северо-Восточной хорды. Скорость движения не выше 25 километров в час. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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