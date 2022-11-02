"Утро": специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 3 балла

Специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 3 балла. Общая длина заторов составила 75 километров.

Заторы образовались на Ярославском и шоссе Энтузиастов, а также Рязанском и Волгоградском проспектах. Не самая простая ситуация сложилась на Проспекте Маршала Жукова в сторону центра. После выезда из тоннеля произошло ДТП, а движение затруднено на четыре километра.

На 32-м километре МКАД произошло ДТП в четвертой полосе движения. Затор оценивается в 2,5 километра. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.