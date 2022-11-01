"Утро": общая длина заторов в столице составила 93 километра

Специалисты ЦОДД оценили московский трафик в 4 балла. Общая длина заторов составила 93 километра.

Плотный поток автомобилей наблюдался на внешней стороне ТТК до улицы Вятской по причине неисправного автомобиля. Затор оценивался в три километра.

Сложности возникли на Варшавском шоссе, там в районе Россошанской улицы произошло столкновение трех автомобилей, которое вызвало затор на шесть километров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.