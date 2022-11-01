"Утро": общая длина заторов в Москве в утренние часы составила 132 километра

В ЦОДД оценили московский трафик в 4 балла. Общая длина заторов – 132 километра.

Затор длиной два километра образовался на Профсоюзной улице перед станцией метро "Коньково". Там столкнулись два легковых автомобиля.

На Варшавском шоссе возле станции метро "Улица Академика Янгеля" столкнулись два автомобиля в среднем ряду. Движение затруднено на два километра. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.