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"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

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"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 2 балла

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Загруженность столичных дорог в ЦОДД оценили в 4 балла. При съезде с Каширского шоссе на проспект Андропова образовались затруднения, у парка "Коломенское" произошло мелкое ДТП с участием трех автомобилей.

Существенно затруднено движение на внешней стороне МКАД от Липецкой улицы до 18-го километра автомагистрали. На данном участке произошли сразу две аварии. Они спровоцировали затор, длина которого достигла 9-километровой отметки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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