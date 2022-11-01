"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

Загруженность столичных дорог в ЦОДД оценили в 4 балла. При съезде с Каширского шоссе на проспект Андропова образовались затруднения, у парка "Коломенское" произошло мелкое ДТП с участием трех автомобилей.

Существенно затруднено движение на внешней стороне МКАД от Липецкой улицы до 18-го километра автомагистрали. На данном участке произошли сразу две аварии. Они спровоцировали затор, длина которого достигла 9-километровой отметки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.