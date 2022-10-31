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"Утро": плотный поток сформировался на 74-м километре МКАД

"Утро": плотный поток сформировался на 74-м километре МКАД

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В ЦОДД столичный трафик оценили в 4 балла. Общая длина заторов – 82 километра.

Одна из традиционных причин затруднений на дорогах – неисправные автомобили. Так, на внутренней стороне ТТК на улице Новой Башиловке из-за неисправного автомобиля образовался затор длиной 1,5 километра.

Два легковых автомобиля столкнулись на внешней стороне 74-го километра МКАД. Затруднение составляет один километр от Ленинградского шоссе до улицы Свободы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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