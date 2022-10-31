"Утро": плотный поток образовался на МКАД

На сайте ЦОДД столичный трафик оценили в 6 баллов. При съезде с Каширского шоссе на проспект Андропова водителям придется сбросить скорость до пересечения с Нагатинской улицей. Движение ограничивают дорожные работы в среднем ряду. 3-километровое затруднение можно преодолеть за 30 минут.

Больше часа автомобилисты простоят в заторе на внутренней стороне МКАД от 6-го километра до пересечения с улицей Верхние поля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.