Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

09:30

Город

"Утро": плотный поток образовался на МКАД

"Утро": плотный поток образовался на МКАД

"Утро": общая длина заторов в Москве составила 154 километра

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 5 баллов

"Утро": специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 3 балла

"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 3 балла

Коммунальные службы Москвы переведены в режим повышенной готовности

Компенсационные автобусы запустят на время закрытия участка Замоскворецкой линии

Сильный ветер в Москве повалил несколько деревьев

Москвичам рассказали о новых мостах в столице

Центральному дому журналиста на Никитском бульваре вернут исторический облик

На сайте ЦОДД столичный трафик оценили в 6 баллов. При съезде с Каширского шоссе на проспект Андропова водителям придется сбросить скорость до пересечения с Нагатинской улицей. Движение ограничивают дорожные работы в среднем ряду. 3-километровое затруднение можно преодолеть за 30 минут.

Больше часа автомобилисты простоят в заторе на внутренней стороне МКАД от 6-го километра до пересечения с улицей Верхние поля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Утро
городтранспортвидеоИван ЛозовойКристина КурумаДмитрий Лапиков
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика