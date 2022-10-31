"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 5 баллов

Загруженность столичных дорог в ЦОДД оценили в 5 баллов. На Волгоградском проспекте при движении в сторону центра от улицы Академика Скрябина до Люблинской улицы автомобилисты максимально сбросили скорость. Там ведутся дорожные работы, сокращено количество свободных для движения полос.

Затор длиной в 11 километров образовался на внешней стороне МКАД от Лихачевского до Пятницкого шоссе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.