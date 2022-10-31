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"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 3 балла

"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 3 балла

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В ЦОДД оценили московский трафик в 3 балла. Многокилометровый затор растянулся на Рязанском проспекте при движении в сторону центра. От станции метро "Выхино" до пересечения с улицей Коновалова можно потерять полчаса. Причина – ДТП в среднем ряду перед улицей Паперника.

На 69-м километре МКАД две аварии подряд парализовали движение по внешней стороне автомагистрали. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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