"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 3 балла

В ЦОДД оценили московский трафик в 3 балла. Многокилометровый затор растянулся на Рязанском проспекте при движении в сторону центра. От станции метро "Выхино" до пересечения с улицей Коновалова можно потерять полчаса. Причина – ДТП в среднем ряду перед улицей Паперника.

На 69-м километре МКАД две аварии подряд парализовали движение по внешней стороне автомагистрали. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.