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"Утро": столичный трафик в утренние часы составил 4 балла

"Утро": столичный трафик в утренние часы составил 4 балла

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Московский трафик в утренние часы составил 4 балла. На юге МКАД затруднено движение в обоих направлениях. На внешней стороне движению мешает ДТП в районе 30-го километра автомагистрали. На внутренней стороне полчаса водители потеряют на участке от Липецкой улицы до Варшавского шоссе.

На Волгоградском проспекте притормаживают машины от станции метро "Кузьминки" до Люблинской улицы. Скорость движения там не превышает 15 километров в час. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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