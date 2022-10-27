"Утро": общая длина заторов в столице составила 94 километра

Специалисты ЦОДД оценили московский трафик в 4 балла. Общая длина заторов в столице составила 94 километра.

На Западе города начинает образовываться затор в сторону ТТК по Мичуринскому проспекту. Причина – столкновение двух легковых автомобилей на пересечении с улицей Шувалова.

Непросто проехать по внешней стороне ТТК по улице Сущевский Вал. Причиной затруднения стал неисправный легковой автомобиль в районе улицы Двинцев. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.