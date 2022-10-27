"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 5 баллов

В ЦОДД оценили московский трафик в 5 баллов. Общая длина заторов – 125 километров.

Начинает собираться затор по внутренней стороне на северо-западе МКАД. На 74-м километре автомагистрали произошло столкновение двух легковых автомобилей. Участники занимают средние ряды. Длина затора – три километра.

Из-за дорожных работ на 53-м километре МКАД затруднено движение от проспекта Генерала Дорохова до Сколковского шоссе. Работы ведутся в правом ряду. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.