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"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 5 баллов

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В ЦОДД оценили московский трафик в 5 баллов. Общая длина заторов – 125 километров.

Начинает собираться затор по внутренней стороне на северо-западе МКАД. На 74-м километре автомагистрали произошло столкновение двух легковых автомобилей. Участники занимают средние ряды. Длина затора – три километра.

Из-за дорожных работ на 53-м километре МКАД затруднено движение от проспекта Генерала Дорохова до Сколковского шоссе. Работы ведутся в правом ряду. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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