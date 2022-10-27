"Утро": специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 2 балла

Специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 2 балла. Общая длина заторов в городе – 59 километров.

На юго-востоке МКАД затор растянулся на внутренней стороне от Косинской эстакады до пересечения с улицей Верхние Поля. Там проводятся работы по реконструкции транспортной развязки. Движение затруднено на пять километров.

В данный момент уплотняется поток автомобилей на шоссе Энтузиастов. Там затор растянулся от Главной аллеи до метро "Авиамоторная". Подробности – в эфире телеканала Москва 24.