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"Утро": специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 2 балла

"Утро": специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 2 балла

"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 2 балла

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Специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 2 балла. Общая длина заторов в городе – 59 километров.

На юго-востоке МКАД затор растянулся на внутренней стороне от Косинской эстакады до пересечения с улицей Верхние Поля. Там проводятся работы по реконструкции транспортной развязки. Движение затруднено на пять километров.

В данный момент уплотняется поток автомобилей на шоссе Энтузиастов. Там затор растянулся от Главной аллеи до метро "Авиамоторная". Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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