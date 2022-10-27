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"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 2 балла

"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 2 балла

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В ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 2 балла. Плотное движение зафиксировано на Автозаводской улице в обоих направлениях. При этом скорость с обеих сторон остается максимально разрешенной – до 80 километров в час.

На Волгоградском проспекте 10 минут водители потеряют на въезде в город. Машины скопились, начиная от МКАД. Средняя скорость на магистрали не превышает 25 километров в час.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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