"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 2 балла

В ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 2 балла. Плотное движение зафиксировано на Автозаводской улице в обоих направлениях. При этом скорость с обеих сторон остается максимально разрешенной – до 80 километров в час.

На Волгоградском проспекте 10 минут водители потеряют на въезде в город. Машины скопились, начиная от МКАД. Средняя скорость на магистрали не превышает 25 километров в час.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.