10:45Город
"Утро": плотный поток сформировался на востоке МКАД
В ЦОДД столичный трафик оценили в 4 балла. Общая длина заторов – 68 километров.
По-прежнему непросто проехать в сторону ТТК по Варшавскому шоссе. Там в районе станции метро "Академика Янгеля" произошло столкновение грузового и легкового автомобилей.
Затруднено движение по внутренней стороне на востоке МКАД, а именно от Кетчерской улицы Волгоградского проспекта. Причина – проведение дорожных работ на 10-м километре МКАД.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Утро