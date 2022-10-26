"Утро": плотный поток сформировался на востоке МКАД

В ЦОДД столичный трафик оценили в 4 балла. Общая длина заторов – 68 километров.

По-прежнему непросто проехать в сторону ТТК по Варшавскому шоссе. Там в районе станции метро "Академика Янгеля" произошло столкновение грузового и легкового автомобилей.

Затруднено движение по внутренней стороне на востоке МКАД, а именно от Кетчерской улицы Волгоградского проспекта. Причина – проведение дорожных работ на 10-м километре МКАД.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.