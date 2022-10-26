Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

10:45

Город

"Утро": плотный поток сформировался на востоке МКАД

"Утро": плотный поток сформировался на востоке МКАД

"Утро": столичный трафик в утренние часы составил 4 балла

"Утро": общая длина заторов в столице составила 95 километров

"Утро": плотный поток сформировался на Каширском шоссе

Очевидцы показали кадры рассвета в Москве

"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 5 баллов

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

"Утро": специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 3 балла

"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 2 балла

"Мой район. Обратная связь": создание спорткластера в парке "Покровское-Стрешнево"

В ЦОДД столичный трафик оценили в 4 балла. Общая длина заторов – 68 километров.

По-прежнему непросто проехать в сторону ТТК по Варшавскому шоссе. Там в районе станции метро "Академика Янгеля" произошло столкновение грузового и легкового автомобилей.

Затруднено движение по внутренней стороне на востоке МКАД, а именно от Кетчерской улицы Волгоградского проспекта. Причина – проведение дорожных работ на 10-м километре МКАД.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Утро
городтранспортвидеоЕвгения МирошкинаИван Князев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика