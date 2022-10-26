"Утро": столичный трафик в утренние часы составил 4 балла

Столичный трафик в утренние часы составил 4 балла. Затруднено движение на внутренней стороне МКАД на востоке. От Кетчерской улицы скорость машин упала до 10 километров в час. Движению там мешает произошедшее неподалеку ДТП .

Столкновение автомобилей произошло на Волгоградском проспекте ближе к ТТК. В результате сформировался затор в сторону центра, начиная от Волжского бульвара.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.