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"Утро": столичный трафик в утренние часы составил 4 балла

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Столичный трафик в утренние часы составил 4 балла. Затруднено движение на внутренней стороне МКАД на востоке. От Кетчерской улицы скорость машин упала до 10 километров в час. Движению там мешает произошедшее неподалеку ДТП .

Столкновение автомобилей произошло на Волгоградском проспекте ближе к ТТК. В результате сформировался затор в сторону центра, начиная от Волжского бульвара.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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