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"Утро": общая длина заторов в столице составила 95 километров

"Утро": общая длина заторов в столице составила 95 километров

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Специалисты ЦОДД оценили московский трафик в 4 балла. Общая длина заторов в столице составила 95 километров.

На севере столицы затруднено движение в сторону ТТК на Ярославском шоссе. Там утренний затор усугубляет авария с участием двух легковых автомобилей в районе Сержантской улицы.

Затруднено движение на внешней стороне 32-го километра МКАД от Ясенево до Варшавского шоссе. Там продолжаются дорожные работы по прокладке инженерных коммуникаций.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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