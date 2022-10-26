"Утро": общая длина заторов в столице составила 95 километров

Специалисты ЦОДД оценили московский трафик в 4 балла. Общая длина заторов в столице составила 95 километров.

На севере столицы затруднено движение в сторону ТТК на Ярославском шоссе. Там утренний затор усугубляет авария с участием двух легковых автомобилей в районе Сержантской улицы.

Затруднено движение на внешней стороне 32-го километра МКАД от Ясенево до Варшавского шоссе. Там продолжаются дорожные работы по прокладке инженерных коммуникаций.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.