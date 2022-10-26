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"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 5 баллов

"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 5 баллов

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

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В ЦОДД оценили московский трафик в 5 баллов. Общая длина заторов – 126 километров.

Непросто проехать в сторону ТТК по Варшавскому шоссе. Там в районе станции метро "Улица Академика Янгеля" произошло столкновение грузового и легкового автомобилей. Начало затора за пределами МКАД.

Начинает собираться затор в сторону центра на Каширском шоссе из-за аварии с участием двух автомобилей перед пересечением Ясеневой улицы. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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