"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 5 баллов

В ЦОДД оценили московский трафик в 5 баллов. Общая длина заторов – 126 километров.

Непросто проехать в сторону ТТК по Варшавскому шоссе. Там в районе станции метро "Улица Академика Янгеля" произошло столкновение грузового и легкового автомобилей. Начало затора за пределами МКАД.

Начинает собираться затор в сторону центра на Каширском шоссе из-за аварии с участием двух автомобилей перед пересечением Ясеневой улицы. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.