"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

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Загруженность столичных дорог оценили в 4 балла. На Савеловской эстакаде встречаются плотные потоки противоположных направлений Третьего транспортного кольца. На внешней стороне поток уплотнился от Сущевского Вала, на внутренней – машины скопились от улицы Нижняя Масловка.

Тормозит поток и на Люблинской улице в направлении центра. Средняя скорость автомобилей не превышает 20 километров в час. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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