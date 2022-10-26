"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

Загруженность столичных дорог оценили в 4 балла. На Савеловской эстакаде встречаются плотные потоки противоположных направлений Третьего транспортного кольца. На внешней стороне поток уплотнился от Сущевского Вала, на внутренней – машины скопились от улицы Нижняя Масловка.

Тормозит поток и на Люблинской улице в направлении центра. Средняя скорость автомобилей не превышает 20 километров в час. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.