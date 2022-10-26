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"Утро": специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 3 балла

"Утро": специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 3 балла

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Специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 3 балла. Общая длина заторов в городе – 63 километра.

Движение машин замедлилось на 52-м километре МКАД из-за столкновения двух грузовых автомобилей. Затруднение оценивается в 4,5 километра.

На Варшавском шоссе, в районе Проектируемого проезда № 4579, наблюдается столкновение двух автомобилей, которые осложняют движение на четыре километра. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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