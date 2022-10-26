"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 2 балла

В ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 2 балла. На внутренней стороне 52-го километра МКАД столкнулись два грузовых автомобиля, в результате сформировался затор, начиная от Рябиновой улицы. Водители потеряют около 15 минут на этом участке.

На Рязанском проспекте скопились машины в направлении центра от улицы Вострухина до улицы Паперника. Скорость потока там не превышает 15 километров в час. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.