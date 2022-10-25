Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

07:45

Город

"Утро": специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 3 балла

"Утро": специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 3 балла

"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 1 балл

Москвичи обсудили экспериментальную подсветку пешеходного перехода в Строгине

Пять новых выделенных полос для общественного транспорта заработали в Москве

"Мой район. Обратная связь": открылся новый парк "Марьинский ручей"

"Мой район. Обратная связь": завершилось благоустройство территории школы № 1034

"Мой район. Навигатор": в Бескудниковском районе расселили дом по программе реновации

"Мой район. Навигатор": Московский НПЗ высадил в парке Капотни новые деревья

"Мой район. Навигатор": новый арт-объект появился у входа в спорткомплекс "Авангард"

"Мой район. Навигатор": сотрудники завода высадили новые деревья в парке Капотни

Специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 3 балла. На внешней стороне ТТК, на Нижегородской эстакаде, движение затруднено на два километра. На съезде на шоссе Энтузиастов в область произошло столкновение грузового и легкового автомобилей в правой полосе.

Также произошла авария на Боровском шоссе в сторону центра. На данный момент ГИБДД переместили участников ДТП с проезжей части. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Утро
городтранспортвидеоАнастасия БородинаНикита Пименов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика