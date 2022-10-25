"Утро": специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 3 балла

Специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 3 балла. На внешней стороне ТТК, на Нижегородской эстакаде, движение затруднено на два километра. На съезде на шоссе Энтузиастов в область произошло столкновение грузового и легкового автомобилей в правой полосе.

Также произошла авария на Боровском шоссе в сторону центра. На данный момент ГИБДД переместили участников ДТП с проезжей части. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.