"Утро": столичный трафик в утренние часы составил 4 балла

ЦОДД оценивает столичный трафик в 4 балла. Из-за затруднений на Новорижской эстакаде уплотнился поток на проспекте Мира в направлении центра. Затор тянется от станции метро "ВДНХ".

Около 20 минут автомобилисты вынуждены простоять в заторе на Рязанском проспекте. Образовался он от улицы Паперника и продолжается до Карачаровской эстакады. Его протяженность – около четырех километров.

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