Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

10:30

Город

"Утро": столичный трафик в утренние часы составил 4 балла

"Утро": столичный трафик в утренние часы составил 4 балла

"Утро": общая длина заторов в столице составила 112 километров

"Утро": плотный поток сформировался на шоссе Энтузиастов

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

Детский зоопарк в Москве будет закрыт с 24 по 26 октября

"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 2 балла

Пять новых выделенных полос запустили в Москве

"Новости часа": пять новых выделенных полос запустили в Москве

Новая Третьяковка пригласила москвичей на День живой планеты

"Новости часа": две линии обороны построили в Курской области

ЦОДД оценивает столичный трафик в 4 балла. Из-за затруднений на Новорижской эстакаде уплотнился поток на проспекте Мира в направлении центра. Затор тянется от станции метро "ВДНХ".

Около 20 минут автомобилисты вынуждены простоять в заторе на Рязанском проспекте. Образовался он от улицы Паперника и продолжается до Карачаровской эстакады. Его протяженность – около четырех километров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Утро
городтранспортвидеоИван КнязевДмитрий Лапиков
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика