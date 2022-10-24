"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 2 балла

В ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 2 балла. Плотное движение зафиксировано на Савеловской эстакаде в обоих направлениях Третьего транспортного кольца. Скорость движения при этом с обеих сторон сохраняется максимально разрешенной на этом участке – до 60 километров в час.

На Волгоградском проспекте на въезде в город скопились машины, начиная от МКАД. Их скорость снизилась до 17 километров в час. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.