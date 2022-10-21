"Утро": плотный поток сформировался на юго-востоке МКАД

В ЦОДД столичный трафик оценили в 4 балла. Общая длина заторов – 67 километров.

На юго-востоке МКАД в районе пересечения с улицей Верхние Поля проводятся работы по реконструкции транспортной развязки. Из-за этого на внутренней стороне автомагистрали собрался затор длиной 9 километров.

На Варшавском шоссе в сторону области в районе дома № 114 произошло столкновение автомобилей. Затор растянулся на 2,5 километра. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.