"Утро": общая длина заторов в столице составила 81 километр

Специалисты ЦОДД оценили московский трафик в 4 балла. Общая длина заторов составила 81 километр.

Затруднения появились на внешней и внутренней сторонах ТТК в районе Автозаводского моста. Там проводятся работы по капитальному ремонту мостового полотна. Движение по внешней стороне ТТК затруднено более чем на три километра, по внутренней стороне – на пять километров.

Еще одно нестандартное затруднение есть на Звенигородском шоссе. Там произошло ДТП с участием грузового автомобиля. Движение по Звенигородскому шоссе уже затруднено почти на пять километров.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.