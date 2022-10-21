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"Утро": общая длина заторов в столице составила 81 километр

"Утро": общая длина заторов в столице составила 81 километр

"Утро": плотный поток сформировался на Волоколамском шоссе

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Специалисты ЦОДД оценили московский трафик в 4 балла. Общая длина заторов составила 81 километр.

Затруднения появились на внешней и внутренней сторонах ТТК в районе Автозаводского моста. Там проводятся работы по капитальному ремонту мостового полотна. Движение по внешней стороне ТТК затруднено более чем на три километра, по внутренней стороне – на пять километров.

Еще одно нестандартное затруднение есть на Звенигородском шоссе. Там произошло ДТП с участием грузового автомобиля. Движение по Звенигородскому шоссе уже затруднено почти на пять километров.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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